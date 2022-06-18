زيلينسكي: أوكرانيا جديرة بعضوية الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيكون فوزا للاتحاد نفسه.

وأضاف في خطاب بالفيديو، أمس الجمعة، في كييف: "تقاربنا مع الاتحاد الأوروبي ليس إيجابيا فقط بالنسبة لنا، بل هو أكبر مساهمة لمستقبل أوروبا منذ سنوات عديدة".

وقال إنه فقط مع أوكرانيا سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تأمين سلطته واستقلاله وتنميته في المستقبل.

وأوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، في بروكسل بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدول المرشحة للعضوية.

وخلال زيارة المستشار أولاف شولتس إلى كييف، تلقت أوكرانيا دعم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا.

تعتبر قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل حاسمة في قبول أوكرانيا كمرشحة للانضمام.

وقال زيلينسكي: "نحن على بعد خطوة واحدة من بدء اندماج كامل في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف زيلينسكي، إن قيم أوكرانيا هي القيم الأوروبية، "والمؤسسات الأوكرانية تظل مستقرة حتى في ظل ظروف الحرب".

وسيكون للاندماج تأثير إيجابي على المواطنين كما قال زيلينسكي، وواصل القول: "كلما اقتربنا من الدول الأوروبية الأخرى، زادت فرصنا في ضمان حياة عصرية وآمنة لجميع الأوكرانيين".