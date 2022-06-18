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اندلاع حريق في مصنع بتروكيماويات بالصين
اندلاع حريق في مصنع بتروكيماويات بالصين
18 يونيو 2022 08:17

قالت شركة سنوبك شنغهاي للبتروكيماويات بالصين، إن حريقاً اندلع في أحد مصانع الشركة في شنغهاي في وقت مبكر، اليوم السبت، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق.
ولم يعرف على الفور ما إذا كان الحريق قد أسفر عن وقوع إصابات.
وشوهدت نيران مستعرة تجتاح جزءا من مصنع مترامي الأطراف تنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في مقطع فيديو نشرته صحيفة شنغهاي ديلي الحكومية على تويتر.
وقالت شركة سينوبك في منشور على حسابها الرسمي على موقع ويبو إن الحريق "تمت السيطرة عليه بشكل فعال" وإنها كانت تجري عملية "حرق وقائي".
وقالت إنها تراقب أيضا المركبات العضوية المتطايرة وتأثيرها على منافذ مياه الأمطار، ولم يتم اكتشاف أي تأثير على البيئة المائية المحيطة.

المصدر: رويترز
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حريق
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