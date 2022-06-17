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الصومال: مقتل 70 متشدداً على يد قوات الأمن وسكان
قوات صومالية (أرشيفية)
18 يونيو 2022 01:50

مقديشو (رويترز) 

أفاد مسؤول محلي بأن سكاناً مسلحين وقوات الأمن المحلية، في ولاية جلمدج الصومالية، قتلوا 70 من متطرفي حركة «الشباب» خلال تصديهم لغارة شنتها الحركة على بلدة باهدو أمس. ونشرت هيئة الإذاعة الحكومية صوراً على «تويتر» لنحو 20 جثة بالزي العسكري، قالت إنها بعض من جثث المهاجمين الذين لاقوا حتفهم.
وقالت إذاعة «الأندلس»، التابعة لحركة الشباب الإرهابية، إن الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» فقدت 9 من مقاتليها، وأضافت أن عناصرها قتلوا 27 جندياً في معركة شرسة فجر أمس.
ولم يتسن التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل. وقال أحمد شاير، وزير الإعلام بولاية جلمدج لرويترز: «أطلق سكان مسلحون ورجال دين النار من كل نافذة وكل منزل ومن كل زقاق وقتلوا المسلحين».
وأضاف إن طفلين ورجل دين من البلدة لاقوا حتفهم في القتال، بينما جرى تفكيك أربع سيارات ملغومة.

الصومال
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مكافحة الإرهاب
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