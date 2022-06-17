مقتل 4 من «العمال الكردستاني» شمال العراق

السليمانية (وكالات)

قُتل 4 مقاتلين من حزب «العمال الكردستاني» في قصف نفذته، أمس، طائرات مسيرة تركية في كردستان العراق، وفقاً لحكومة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد.

وقال منشور على صفحة جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم على «فيسبوك»، إن «طائرات بدون طيار للجيش التركي استهدفت عربة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في كلار». وأضاف إن الهجوم أسفر عن «مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر».

وكان مصدر طبي في مستشفى كلار، تحدث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع التركية في «تغريدة»، أمس، أنه جرى «تحييد 6 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق»، موضحة أن ذلك يندرج في إطار عملية «قفل المخلب التي تنفذها» في هذه المنطقة.

ولم يشر البيان إلى موقع العملية. لكن ناطقاً باسم الوزارة، قال إن «كلار تقع في مكان أبعد جنوباً».

ويأتي الهجوم بعد يومين على قصف تركي مماثل استهدف «مركزاً لحزب العمّال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار» من الحزب يقع في سنجار بشمال العراق.