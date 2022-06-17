بايدن: أمن المناخ وأمن الطاقة مرتبطان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الأزمة في أوكرانيا أثبتت أن الطاقة المتجددة هي مسألة أمن قومي وأداة أساسية لمكافحة الاحترار المناخي.

وأضاف الرئيس الأميركي، في افتتاح منتدى دعا إليه الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «سلّطت الضوء على ضرورة تحقيق أمن طاقة موثوق وطويل الأمد».

وتابع «الخبر السار هو أن أمن المناخ وأمن الطاقة يسيران جنبا إلى جنب».

وهذه هي المرة الثالثة التي يجمع فيها الرئيس الأميركي منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ منذ أن تولى سدة الرئاسة في العام 2021 على خلفية تعهّد بجعل الولايات المتحدة رائدة عالميا على صعيد كبح الاحترار العالمي الكارثي.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن ممثلين عن 23 بلداً شاركوا في المؤتمر الذي نظّم عبر تقنية الفيديو، مشيراً إلى أن هؤلاء يمثلّون غالبية القوى الاقتصادية الكبرى.

وأوضح المسؤول أن المؤتمر تمحور حول ما يعتزمون اتّخاذه من تدابير للتخفيف من عوامل التغير المناخي.

وفي نسخة سابقة نظّمت في سبتمبر 2021، تعهّد بايدن والاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غاز الميثان، وهو من الغازات المسببة للاحترار المناخي. وأُطلق هذا التعهّد رسميا خلال مؤتمر الأطراف «كوب 26» الذي نظّم في مدينة غلاسكو وبلغ عدد الموقّعين عليه 115 بلدا.

وهذا المؤتمر، الذي نظّم اليوم الجمعة، هو أكبر تجمّع على مستوى القادة قبل مؤتمر الأطراف «كوب 27» المقرر تنظيمه في مصر في نوفمبر المقبل.

في معرض تحذيره من أن العالم يحب ألا يسمح لأهداف احتواء التغير المناخي أن «تصبح خارج متناولنا»، قال بايدن إن «هامش المناورة يضيق بسرعة».

وأشار بايدن إلى التعّهد العالمي للحد من تسرب غاز الميثان وآلية إحراق كميات الغاز غير المرغوب فيها في الحقول النفطية، داعيا الدول إلى «تعزيز» استجاباتها.

وتعتمد اقتصادات أوروبية عدة على استيراد الطاقة الروسية، لكن بايدن أشار إلى أن وضع حد لما يتم إهداره من غاز الميثان قادر لوحده على حل هذه المشكلة.

وقال الرئيس الأميركي «كل عام، يتسرب من نظامنا الحالي للطاقة ما يكفي من الميثان لتبية احتياجات قطاع الطاقة الأوروبي بأسره. نحن نحرق ما يكفي من الغاز لتعويض كل ما يستورده الاتحاد الأوروبي تقريبا من روسيا».

وأضاف «من خلال وقف التسرب وآلية إحراق هذا الغاز فائق القوة المسبب للاحتباس الحراري وحفظ هذا المورد لبلدان تحتاج إليه، نعالج مشكلتين في آن واحد».