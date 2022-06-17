«الصحة العالمية» تصدر بياناً بشأن لقاحات كورونا المعدلة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعدلة لمواجهة متغير أوميكرون شديد العدوى قد تكون مضمونة.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان، أنه «ينبغي دراسة الفائدة المحتملة من اللقاحات التي تم تحديثها لمواجهة أوميكرون»، حيث تشير الأبحاث إلى أن «تركيبة لقاح كوفيد-19 المعدلة قد تكون مضمونة لتوسيع نطاق الحماية المناعية».

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن البيان ليس توصية.

يشار إلى أن متحور أوميكرون ومجموعة من السلالات الفرعية أدت إلى زيادة انتشار كوفيد-19، وهو ما أثبت أنه قابل للانتقال بشكل كبير حتى بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وإعطائهم جرعات منشطة.

ومع ذلك، فقد ثبت أن المتحور أقل فتكا من السلالات السابقة مع قلة عدد دخول المصابين به إلى المستشفيات وكذلك نسب الوفيات.

وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن المتحورات الجديدة لفيروس كوفيد-19 يمكن أن تكون أسرع عدوى من السلالات السابقة.



