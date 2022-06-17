وكالة أوروبية تراجع لقاحات كورونا المعدلة

أطلقت وكالة الدواء الأوروبية مراجعة دورية ومنتظمة للقاح موديرنا الأميركي المضاد لكوفيد-19 والمعدل لمواجهة متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة، اليوم الجمعة، إن اللقاح يتجه لتوفير حماية أفضل ضد الإصابة بمتحور أوميكرون.

وسيتولى العلماء أولاً فحص البيانات المستخلصة من الدراسات المختبرية وكذلك البيانات بشأن تركيب اللقاح والإنتاج وتدابير السيطرة.

وقالت الوكالة، في بيان، إنه "بالبدء في عملية مراجعة، ستتمكن وكالة الدواء الأوروبية من تقييم تلك البيانات كلما توفرت. وستستمر المراجعة إلى حين وجود بيانات كافية لتطبيق رسمي".

وقدمت شركة موديرنا بيانات أولية عن فعالية لقاحها المعتمد في 8 يونيو الجاري.

وفي الاختبار، كان لدى 437 شخصاً، تلقوا اللقاح الجديد كجرعة تنشيطية ثانية، أجسام مضادة أكثر تحييداً بشكل ملحوظ بعد شهر واحد من اللقاح التنشيطي بالجرعة التقليدية، لا سيما ضد متحور أوميكرون.