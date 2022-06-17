بايدن أبلغ بفقدان أميركيَين في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه على علم بفقدان أميركيين اثنين في أوكرانيا، وحضّ الأميركيين على عدم السفر إلى هذا البلد.

ردا على سؤال حول اثنين من المتطوعين الأميركيين ذهبا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية وربما وقعا أسرى لدى قوات روسيا، أفاد بايدن الصحفيين بأنه "جرى إعلامه" بالأمر.

وأكد الرئيس أنه لا يعرف مكان الرجلين، مضيفاً "يجب ألا يذهب الأميركيون إلى أوكرانيا".

وكشف أعضاء في الكونجرس وأفراد من عائلتي ألكسندر دريك وأندي هوين الأربعاء أن الاتصال مع العسكريين الأميركيين السابقين فقد الأسبوع الماضي أثناء قتالهما إلى جانب القوات الأوكرانية قرب الحدود الروسية.

كما أفادت الخارجية الأميركية بفقدان أميركي ثالث "في الأسابيع الأخيرة".

ودعا المتحدث باسم الوزارة الروس، أمس الخميس، إلى اعتبار أي مقاتل متطوع أميركي في أوكرانيا أسير حرب في حال قبضوا عليه. وبالتالي، ضمان معاملته بشكل إنساني.