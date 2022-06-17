الكونغو تغلق حدودها مع رواندا

أغلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية حدودها مع رواندا، اليوم الجمعة، بعد مقتل جندي بالرصاص أثناء مهاجمته حرس الحدود داخل الأراضي الرواندية.

وإغلاق الحدود هو أحدث تصعيد في الأزمة التي بدأت بين الجارتين في وسط أفريقيا منذ أن شن متمردون هجوماً كبيراً في شرق الكونغو الشهر الماضي.

وأمرت حكومة الكونغو بإغلاق الحدود مع رواندا اعتبارا من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيان صادر عن مكتب حاكم مقاطعة كيفو الجنوبية.

وقال الجيش الرواندي، في بيان، إن ضابطي شرطة روانديين أصيبا عندما عبر جندي كونغولي الحدود وفتح النار قبل أن يقوم ضابط مناوب بإطلاق النار عليه وقتله على بعد 25 متراً داخل الحدود الرواندية.

وقالت حكومة الكونغو إنها تحقق في الحادث.