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بريطانيا تسجل 50 إصابة جديدة بجدري القردة
عينات لفحوص جدري القردة
17 يونيو 2022 19:56

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القردة.
بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 574 حالة، بحسب وكالة الأمن الصحي في بريطانيا. 
وأعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن أوروبا هي مركز انتشار جدري القردة، معربا عن قلقه من مخاطر توطن المرض فيها.
وقال هانس كلوغه مدير منظمة الصحة العالمية-فرع أوروبا، الذي يشمل 53 دولة، في مؤتمر صحفي إن "أوروبا تبقى مركز هذه الموجة التي هي في أوج الاتساع، لقد أبلغت 25 دولة عن أكثر من 1500 حالة، أي 85% من الإجمالي العالمي".وأقرت منظمة الصحة العالية في أفريقيا بأن الانتشار الحالي لجدري القردة في دول لم يكن مستوطنا فيها من قبل هو أمر يثير المخاوف، إلا أنها قالت إنها لا توصي بتلقيح شامل في هذه المرحلة.
يذكر أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا.

المصدر: وكالات
جدري القرود
بريطانيا
أوروبا
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