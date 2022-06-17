مقتل 30 شخصاً في الصومال جراء هجوم إرهابي

لقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم إثر هجوم لحركة الشباب الإرهابية في مدينة بادو بوسط الصومال اليوم الجمعة.

وبدأ المسلحون الإرهابيون بتفجير عبوة ناسفة في سيارة ثم فتحوا النار على الأشخاص، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة.

وذكرت الشرطة والشهود أن ميليشيات محلية وسكاناً مسلحين قاوموا الهجوم بشكل منسق إلى جانب جنود السلطات المحلية.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن هذه تعد إحدى الهجمات الأشد فتكا في الآونة الأخيرة. وجرى قتل نحو 20 عضوا بحركة الشباب الإرهابية خلال القتال، إلى جانب حوالي 10 من المدنيين وضباط الشرطة وأفراد بميليشيات.

