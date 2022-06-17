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الرئيس الصيني يشيد بتعاون بلاده مع روسيا
الرئيس الصيني شي جين بينغ
17 يونيو 2022 19:34

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بعلاقات بلاده مع روسيا.
وقال شي، في خطاب فيديو مسجل مسبقا أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، إن التعاون الصيني الروسي يظهر قوة دفع جيدة في جميع المجالات. 
وأضاف أن لديه ثقة كاملة في قوة الاقتصاد الصيني.
كان الرئيس الصيني أجرى، أمس الخميس، مكاملة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وتزايد التقارب بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة ووقع بوتين وشي في فبراير الماضي على شراكة استراتيجية واسعة النطاق.
وفتحت روسيا والصين، قبل أيام، جسرا جديدا عبر الحدود في أقصى الشرق تأملان أن يساعد في تعزيز التجارة بين البلدين في الوقت الذي ترزح فيه موسكو تحت وطأة عقوبات غربية بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
الرئيس الصيني
شي جين بينج
الاقتصاد
روسيا
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