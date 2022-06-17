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روسيا تكشف عدد قتلى المقاتلين الأجانب في أوكرانيا
دبابات مدمرة
17 يونيو 2022 19:21

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أن نحو سبعة آلاف "مرتزقة أجانب" من 64 دولة وصلوا إلى أوكرانيا منذ بدء النزاع، قتل ألفان منهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "لوائحنا في 17 يونيو تشمل مرتزقة وخبراء في الأسلحة من 64 دولة. منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وصل 6956 إلى أوكرانيا وتم القضاء على 1956 منهم وغادر 1779" آخرون.
وأضافت الوزارة الروسية أن بولندا هي "الرائدة" بين الدول الأوروبية في تأمين وصول المقاتلين إلى أوكرانيا، تليها رومانيا وبريطانيا.
وأرفق البيان بجدول بأعداد المقاتلين الأجانب حسب الجنسية، الذين وفدوا إلى أوكرانيا والخسائر المسجلة، بحسب الجيش الروسي.
يضم هذا الجدول مثلا 59 "مرتزقة" فرنسيين، من أصل 183 ممن جاؤوا للقتال قتلوا منذ بدء العملية الروسية.
والدول التي منيت بأكبر الخسائر، حسب موسكو هي بولندا (378 قتيلاً) والولايات المتحدة (214) وكندا (162) وجورجيا (120).
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، سافر آلاف المتطوعين الأجانب معظمهم من الأوروبيين، إلى هذا البلد لمساعدة القوات في كييف.
وتصف روسيا هؤلاء المقاتلين بـ"المرتزقة".

المصدر: رويترز
روسيا
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