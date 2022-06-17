أميركا تجيز لقاحين ضد كورونا لآخر فئة لم تتلق تطعيماً

أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، اليوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاحي "فايزر" و"موديرنا" لمكافحة كوفيد-19 للأطفال الصغار، ما يمهد لبدء الحملة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وسُمح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا"، بجرعتين، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، وللقاح "فايزر" بثلاث جرعات لمن تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.

وتشكل هذه الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الآن اللقاح الذي يحميها من الفيروس في الولايات المتحدة وبلدان عدة.

وصادقت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، في الوقت عينه على لقاح موديرنا للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا.

وكان لقاح "فايزر" مرخص لسن 5 سنوات وما فوق في البلاد.

وقال رئيس الإدارة روبرت كاليف، في بيان "كان العديد من الأهالي ومقدمي الرعاية والأطباء ينتظرون لقاحًا للأطفال الصغار، وهذا الإجراء سيحمي الأطفال من سن 6 أشهر".

وأضاف "كما رأينا بالنسبة للفئات الأكبر سنًا، ستوفر اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا الحماية ضد أشد حالات كوفيد-19، مثل الاستشفاء والوفيات".

يجب أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حالياً أيضًا بهذه اللقاحات قبل بدء الحملة. وستمنح الموافقة النهائية بعد اجتماع خبراء أعضاء في لجنة استشارية، يعقد يومي الجمعة والسبت.

لكن أشارت الحكومة الأميركية إلى أنه بمجرد صدور قرار إدارة الأغذية والأدوية، يمكن البدء فوراً بإرسال نحو عشرة ملايين جرعة إلى مختلف أنحاء البلاد، قبل إرسال ملايين أخرى في الأسابيع التالية. كما ستُوفَّر المعدات اللازمة للحقن، مثل الإبر الصغيرة.