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الدنمارك تحتج على انتهاك روسيا مياهها الإقليمية
صورة السفينة الروسية في البلطيق وفقا لصورة التقطتها طائرة رقابة
17 يونيو 2022 18:32

قالت الدنمارك، اليوم الجمعة، إنها احتجت على انتهاك سفينة حربية روسية مياهها الإقليمية في بحر البلطيق.
وأكدت القوات المسلحة الدنماركية أنّ السفينة الروسية دخلت المياه الدنماركية الساعة 2,30 صباحا (12,00 ليلاً ت غ) شمال جزيرة كريستانسو، وهي جزيرة دنماركية تقع جنوب السويد على بعد 300 كيلومتر من جيب كالينينغراد الروسي.
وقال الجيش الدنماركي في بيان "بعد ساعات قليلة، عبرت السفينة نفسها مرة أخرى حدود المياه الإقليمية، شمال كريستانسو أيضاً". 
وأضاف الجيش أنه "عقب نداء من وحدة العمليات البحرية عبر راديو "في اه اف" (VHF) المدني، غادرت السفينة الروسية المياه الإقليمية الدنماركية على الفور". 

  • السفينة الروسية في مياه بحر البلطيق
    السفينة الروسية في مياه بحر البلطيق

وذكّرت الدنمارك بأنّ هذا التوغل يأتي بعد أن خرقت طائرة عسكرية روسية الأجواء نهاية أبريل الماضي. واستدعى وزير الخارجية يبي كوفود السفير الروسي بشأن الحادثة.
وقال كوفود في بيان "مرة أخرى، تتجاهل روسيا القواعد الدولية من خلال عدم احترام الحدود. وتم إبلاغ السفير الروسي بأن هذا النوع من النشاط غير مقبول على الإطلاق".
وكتب "تكتيك الاستئساد لن يجدي نفعا مع الدنمارك".
والدنمارك عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأيد الدنماركيون بأغلبية ساحقة، بداية يونيو الجاري، انضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، ما أنهى 30 عامًا من الحياد.

الدنمارك
مياه إقليمية
سفينة روسية
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