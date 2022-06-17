بريطانيا تسجل أشد يوم حرارة هذا العام

ارتفعت درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في بريطانيا لأكثر من 30 درجة مئوية، فيما سجلت بريطانيا اليوم الأشد حرارة للعام حتى الآن لليوم الثالث على التوالي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة تجاوزت 30,7 درجة مئوية في هيثرو بعد منتصف نهار اليوم. وقد تقفز إلى 34 درجة مئوية في أجزاء من جنوب شرقي البلاد، حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية هناك أنه يمكن أن يكون اليوم الأكثر حرارة.

وجرى كسر درجة الحرارة القياسية للعام لليوم الثالث على التوالي، وكانت درجة الحرارة المرتفعة السابقة تبلغ 29,5 درجة مئوية في نورثولت بغرب العاصمة لندن أمس الخميس، والتي تجاوزت درجة الحرارة القياسية الأخرى التي بلغت 28,2 درجة مئوية في كيو جاردنز أمس الأول الأربعاء.