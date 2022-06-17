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بوتين يدلي بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية
بوتين يلقي كلمة أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا
17 يونيو 2022 17:39

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية الحالية.
وقال بوتين، في خطاب ألقاه أمام المنتدى الاقتصادي السنوي في روسيا، إن قرار موسكو شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا صعب لكنه ضروري.
واضاف أن الاتحاد الأوروبي فقد "سيادته السياسية"، منتقدا السياسات الاقتصادية للاتحاد مثل "طباعة النقود" لمعالجة ارتفاع التضخم.
كما هاجم الرئيس الروسي، الدول الغربية لإلقائه اللوم عليه شخصيا في مشاكلها الاقتصادية، وقال إن تحركات روسيا في أوكرانيا، لا علاقة لها بالتضخم المرتفع في البلدان المتقدمة.
وأوضح بوتين أن روسيا ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار في سوق الحبوب العالمية.
واتهم الولايات المتحدة برفع أسعار المواد الغذائية عن طريق طباعة النقود و"اقتناص" المواد الغذائية في الأسواق العالمية.
وقال إن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها من الحبوب والأسمدة، وإنها سترسل صادرات غذائية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: رويترز
سان بطرسبرج
فلاديمير بوتين
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