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الأمم المتحدة: الموجات الحارة في أوروبا «تنذر» بصيف أشد حرارة
الأمم المتحدة: الموجات الحارة في أوروبا «تنذر» بصيف أشد حرارة
17 يونيو 2022 17:19

ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن الموجات الحارة ستحدث في أوقات أسبق ومرات أكثر في المستقبل، في إشارة إلى الموجات الحارة التي تشهدها بالفعل أنحاء من أوروبا قبيل فصل الصيف.
وقالت كلير نوليس، المتحدثة باسم المنظمة: «ما نشهده اليوم للأسف هو إنذار للمستقبل».
وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة شديدة الارتفاع التي تنتشر من شمال أفريقيا عبر جنوبي أوروبا من المتوقع أن تصل إلى سويسرا وألمانيا مطلع الأسبوع المقبل، وتماثل درجات الحرارة ما يتم تسجيله في يوليو أو أغسطس.
وقالت نوليس إنه تم تسجيل درجات الحرارة مؤخراً في بعض أنحاء إسبانيا وفرنسا، تزيد بعشر درجات مئوية عن المتوسط في هذا الوقت من العام.
وأضافت نوليس: «نتيجة للتغير المناخي، تبدأ الموجات الحارة في أوقات مبكرة، وتصبح أشد وأكثر حدوثا بسبب تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، التي وصلت إلى مستويات قياسية».

 

المصدر: د ب أ
الأمم المتحدة
أوروبا
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