السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
انهيار مبنى سكني قديم بالقاهرة ومقتل 6 أفراد من أسرة واحدة
انهيار مبنى سكني قديم بالقاهرة ومقتل 6 أفراد من أسرة واحدة
17 يونيو 2022 16:56

قال مصدر أمني مصري إن أسرة مكونة من ستة أشخاص لقيت حتفها في انهيار مبنى سكني قديم بشرق القاهرة فجر اليوم الجمعة.
وكان المبنى مكونا من خمسة طوابق ويقع في منطقة الوايلي بشرق العاصمة. وقال المصدر إنه صدر أمر بترميمه منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن مالك العقار تجاهله، مضيفا أن أسرة واحدة ظلت بالمبنى في حين رحلت عنه أربع أسر.
وأضاف المصدر لرويترز أن قوات الحماية المدنية انتشلت خمس جثث وما زالت جثة واحدة تحت الأنقاض جاري العمل على استخراجها.
وتسبب سقوط المبنى في انهيار جزئي بشرفات العقار المجاور وتم إخلاؤه دون حدوث إصابات.

المصدر: رويترز
مصر
انهيار مبنى
آخر الأخبار
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
الرياضي
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
اليوم 17:01
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©