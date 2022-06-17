زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان

هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر أجزاء من باكستان وأفغانستان، اليوم الجمعة، ما تسبب في حالة من الفزع بين السكان الذين هرعوا إلى خارج المباني السكنية والتجارية وقد تمكلهم الخوف.

وقالت الوكالة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث إنه تم الشعور بهزات أرضية متقطعة في العديد من المدن الباكستانية بما في ذلك تلك القريبة من حدود البلاد مع الهند.

وبحسب الوكالة، لم ترد تقارير أولية عن وقوع وفيات أو أضرار ولكن الوضع لا يزال قيد التقييم في المناطق النائية والجبلية القريبة من الحدود الأفغانية.

وأفزعت الهزات الكثير من السكان الذين سارعوا في ذعر إلى الخروج من منازلهم ومتاجرهم في العاصمة إسلام أباد. يشار إلى أن الزلازل أمر شائع في المنطقة ويمكن أن تسبب أضرارا هائلة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز زلزال اليوم الجمعة يقع في أفغانستان-طاجيكستان.



