المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح

أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي الجمعة. وستتم مناقشة هذا الرأي في القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.





المصدر: وكالات