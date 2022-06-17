السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مدن ألمانية تطالب بإجراءات جديدة لمواجهة موجة كورونا الصيفية
مدن ألمانية تطالب بإجراءات جديدة لمواجهة موجة كورونا الصيفية
17 يونيو 2022 13:54

دعت مدن ألمانية إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الحكومة لاحتواء موجة كورونا الصيفية.
وقال رئيس اتحاد المدن الألمانية، ماركوس ليفه، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نحتاج إلى قرارات سريعة وقانون اتحادي جديد لمكافحة العدوى قبل العطلة الصيفية"، مضيفا أنه أصبح من الواضح أن الإجراءات القانونية الحالية ليست كافية، وقال: "يجب ألا تستمر جائحة كورونا في مفاجأتنا".
وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ألمانيا تشهد بالفعل آثار موجة صيفية من الجائحة، مع ارتفاع أعداد المصابين بشكل سريع.
ويخطط لاوترباخ في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع مع خبراء من معهد "روبرت كوخ" الألماني المعني بمكافحة الأمراض.
وتنتهي قوانين ألمانيا الحالية التي تغطي تدابير مكافحة كورونا في 23 سبتمبر المقبل.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
فيروس كورونا
آخر الأخبار
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
الرياضي
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
اليوم 17:01
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©