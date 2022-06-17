مدن ألمانية تطالب بإجراءات جديدة لمواجهة موجة كورونا الصيفية

دعت مدن ألمانية إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الحكومة لاحتواء موجة كورونا الصيفية.

وقال رئيس اتحاد المدن الألمانية، ماركوس ليفه، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نحتاج إلى قرارات سريعة وقانون اتحادي جديد لمكافحة العدوى قبل العطلة الصيفية"، مضيفا أنه أصبح من الواضح أن الإجراءات القانونية الحالية ليست كافية، وقال: "يجب ألا تستمر جائحة كورونا في مفاجأتنا".

وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ألمانيا تشهد بالفعل آثار موجة صيفية من الجائحة، مع ارتفاع أعداد المصابين بشكل سريع.

ويخطط لاوترباخ في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع مع خبراء من معهد "روبرت كوخ" الألماني المعني بمكافحة الأمراض.

وتنتهي قوانين ألمانيا الحالية التي تغطي تدابير مكافحة كورونا في 23 سبتمبر المقبل.