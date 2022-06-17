الأمم المتحدة تعلق على الوضع في دونباس الأوكرانية

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا بعد أربعة أشهر من الهجوم الروسي "مقلق للغاية" في وقت تشتد المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في شرق البلاد. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن "الوضع الإنساني في كامل أوكرانيا وخصوصاً في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة".



المصدر: وكالات