السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
رئيس الدولة: السلم والاستقرار والتعاون ممكنات أساسية للتنمية المستدامة
محمد بن راشد: صعود الحضارات يرتبط بالمعرفة
في عهد خليفة.. الطفل أولوية
الإمارات.. قبلة التسامح والحوار والسلام
بوتين يتوقع عودة علاقات روسيا وأوكرانيا إلى طبيعتها
نتائج «الفصل الثالث» الأسبوع الأول من يوليو
تقرير حقوقي: مئات اليمنيات يتعرضن للتعذيب في سجون «الحوثي»
الإمارات تسجل حدثاً تاريخياً بمهمة محاكاة الفضاء
في «روح الموصل».. الإمارات تدعم التعايش بعد طرد الإرهاب
«الصحة» لـ«الاتحاد»: استراتيجية وطنية للتغذية
المبعوث الأممي في السودان: لا حل من دون الشباب
«جائزة أبوظبي» تمدد فترة الترشيح لنسختها الحادية عشرة
مقتل 4 من «العمال الكردستاني» شمال العراق
وضع اللمسات الأخيرة على «المستكشف راشد»
الإمارات تدعو إلى تعزيز المراقبة في ميناء الحديدة
انطلاق تمرين «المدافع الحديدي 22»
شروط الترشح للرئاسة عقبة أمام توافق الليبيين
مبادرات لدعم أهالي «أصحاب الهمم» نفسياً وصحياً واجتماعياً
سلطان الجابر: مشاركة رئيس الدولة بمنتدى الاقتصادات الرئيسية للطاقة وتغير المناخ تعكس التقدير الدولي للإمارات
فارس المزروعي وقائد شرطة البادية الأردنية يبحثان التعاون
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الأمم المتحدة تعلق على الوضع في دونباس الأوكرانية
جندي أوكراني ينظر إلى جسر مدمر فوق نهر لوزوفينكا بالقرب من قرية روسكا لوزوفا بالقرب من خاركيف
17 يونيو 2022 12:18
حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا بعد أربعة أشهر من الهجوم الروسي "مقلق للغاية" في وقت تشتد المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في شرق البلاد.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن "الوضع الإنساني في كامل أوكرانيا وخصوصاً في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة".
المصدر: وكالات
أوكرانيا
دونباس
الأمم المتحدة
الأكثر قراءة
الإمارات
«الطوارئ والأزمات» تصدر قرارات جديدة بشأن «كورونا»
13 يونيو 2022
الإمارات
الإمارات تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
14 يونيو 2022
الرياضي
«ماني» في «الوحل»!
16 يونيو 2022
آخر الأخبار
الرياضي
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
اليوم 17:01
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©