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الأمم المتحدة تعلق على الوضع في دونباس الأوكرانية
جندي أوكراني ينظر إلى جسر مدمر فوق نهر لوزوفينكا بالقرب من قرية روسكا لوزوفا بالقرب من خاركيف
17 يونيو 2022 12:18

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا بعد أربعة أشهر من الهجوم الروسي "مقلق للغاية" في وقت تشتد المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في شرق البلاد.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن "الوضع الإنساني في كامل أوكرانيا وخصوصاً في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة".
 

المصدر: وكالات
أوكرانيا
دونباس
الأمم المتحدة
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