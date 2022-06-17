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المفوضية الأوروبية تعتزم منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصل لحضور اجتماع في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل
17 يونيو 2022 10:14

 تعتزم المفوضية الأوروبية، وفقا لما يبدو، أن تمنح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد
الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر المفوضية أنه من المقررالموافقة على توصية توافقية لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم الجمعة في اجتماع ترأسه رئيسة المفوضيةالأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وتواجه كل من أوكرانيا ومولدوفا عملية انضمام طويلة وصعبة حتى لو تم منحهما صفة المرشح.

وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي في فبراير الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، قدمت مولدوفا وجورجيا طلباتهما الخاصة.

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي بعد ذاك تعليماتها إلى المفوضية الأوروبية للنظر في الأمر وتقديم توصية بشأن كيفية المضي قدما.

ومن المرجح أن يجري منح جورجيا صفة الدولة المرشحة فقط بعد استيفاء شروط معينة، وفقا لمصادر في دوائر المفوضية. مثل البوسنة والهرسك وكوسوفو، ويبدو أنه من المرجح أن يتم منح جورجيا وضع "مرشح محتمل لعضوية الاتحادالأوروبي" في الوقت الحالي.

وبمجرد الإعلان عن توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي، سيتعين على حكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أن تقرر كيفية المضي قدما، مع توقع قرار بشأن وضع المرشح لأوكرانيا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، عندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يوم الخميس المقبل.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
المفوضية الأوروبية
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