واشنطن تدين التصريحات المسيئة للنبي محمد

دانت الولايات المتحدة الخميس تصريحات مسؤولين اثنين في الحزب الهندي الحاكم اعتُبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس "ندين التصريحات المسيئة التي أدلى بها اثنان من مسؤولي (حزب) بهاراتيا جاناتا، ونرحّب بإدانة الحزب لهذه التصريحات علنا".

يشهد العالم الإسلامي موجة غضب بعد تصريحات أدلت بها قبل أسبوع المتحدّثة باسم الحزب الحاكم في الهند وكان المسؤول المكلف الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا"، نافين جيندال، قد أدلى أيضا بتصريح على تويتر بشأن النبي محمد جرى حذفه لاحقا. وتم فصل جيندال من الحزب.





المصدر: آ ف ب