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زيلينسكي: زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف "يوم تاريخي"
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومستشار ألمانيا أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي في كييف
17 يونيو 2022 07:21
وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا إلى كييف بأنه "يوم
تاريخي" لبلاده.
وقال في كلمته المسائية عبر الفيديو" أوكرانيا تتمتع بدعم 4 دول أوروبية مؤثرة"، مضيفا أن أوكرانيا هي الآن أقرب إلى الاتحاد الأوروبي من أي وقت منذ استقلالها.
ومن المتوقع أن تنشر المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تقييما حول ما إذا كان ينبغي منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة رئيسية في عملية طويلة للحصول على العضوية الكاملة للتكتل.
وقال زيلينسكي إن أوروبا يمكن أن تكتب قصة جديدة عن الحرية و"تقضي أخيرا على المنطقة الرمادية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا" بفضل شجاعة الرجال والنساء الأوكرانيين.
وفي إشارة إلى صفارات الإنذار التي انطلقت في كييف أثناء زيارة الزعماء، قال زيلينسكي إن روسيا حاولت إضفاء أجواء من التوتر، "لكن ذلك لم يجعل أي احد يشعر بالخوف".
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
كييف
روسيا
أوكرانيا
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