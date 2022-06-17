قتيل وجريحان في إطلاق نار في ألاباما الأميركية

قُتل شخص وأصيب آخران جراء إطلاق نار الخميس، أمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة المدينة موضحة أنها احتجزت مشتبها به. وقالت شرطة فيستافيا هيلز في صفحتها على فيسبوك إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا برصاص. وأضافت "للأسف توفي أحد الضحايا متأثرا بجروحه. هناك ضحيتان في مستشفى محلي يتلقيان العلاج".

وأكدت أنها احتجزت مشتبها به وأنه "لا يوجد تهديد إضافي" للمدينة. وقع إطلاق النار أمام الكنيسة بعيد الساعة 18,00 (23,00 بتوقيت غرينتش) خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقا لموقع سانت ستيفن الإلكتروني.

المصدر: آ ف ب