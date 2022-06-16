زعماء أوروبيون: أوكرانيا تنتمي لـ«الأسرة الأوروبية»

إربين (وكالات)

حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، على تأييد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا لمنح بلاده وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي حثهم فيه على إرسال مزيد من الأسلحة وفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا. وفي أول زيارة من نوعها للعاصمة منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن أوكرانيا تنتمي إلى «الأسرة الأوروبية».

وحثت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على تمهيد الطريق أمامها للحصول على العضوية، لكن هذه الخطوة أثارت هواجس في التكتل الذي يضم 27 دولة. وجاء الاجتماع قبل يوم واحد من الموعد المقرر لأن تقوم فيه المفوضية الأوروبية بتقديم توصية بخصوص وضع أوكرانيا كدولة مرشحة للانضمام. وبعد أن رفض في وقت سابق تلميحات بشأن اتباعه نهجا يتسم بالتساهل مع روسيا، قال ماكرون إن الغرب لن يطلب أي تنازلات من أوكرانيا وإن محادثات السلام ستكون بشروط كييف.

وأعرب زيلينسكي، الذي لم يغادر أوكرانيا منذ الهجوم، عن امتنانه لمساعدة الغرب، على الرغم من توبيخ إدارته للحلفاء في السابق لتقاعسهم عن فرض عقوبات على روسيا وإمداد أوكرانيا بالسلاح.

وقال شولتس: «جئت أنا وزملائي إلى كييف برسالة واضحة مفادها أن أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية».

أما ماكرون، فقال: «نحن الأربعة نؤيد منح وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بشكل فوري» لأوكرانيا، مضيفاً أن «أوروبا بجانبكم، وستبقى بجانبكم طالما كان هذا ضرورياً، حتى يتحقق النصر».

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي عقده في كييف إلى جانب نظرائه الألماني والفرنسي والإيطالي والروماني، إن أوكرانيا «مستعدة» للعمل لتصبح «دولة كاملة العضوية» في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي بعد اجتماعه مع شولتس وماكرون ودراغي ويوهانيس: «لقد استحق الأوكرانيون السير على هذا الطريق والحصول على وضع المرشح» للعضوية.