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روسيا: نساعد في تصدير حبوب من أوكرانيا
حصاد القمح
17 يونيو 2022 00:43

قالت روسيا، الخميس، إنها تيسر تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا عبر نقاط عبور على بحر آزوف لكنها لم توضح روسيا الجهة التي توفر المواد الغذائية للتصدير.
ورفضت فيكتوريا أبرامتشينكو نائبة رئيس الوزراء الروسي الاتهام بشحن حبوب أوكرانية في مقابلة مع رويترز قائلة "روسيا لا تشحن الحبوب من أوكرانيا".
وأضافت "روسيا تؤمن 'ممرا أخضر (آمنا)' للحبوب وأي مواد غذائية أخرى مثل البذور الزيتية... بحيث يمكن تصديرها من أوكرانيا دون عقبات (عبر) ميليتوبول أو بيرديانسك".
وأدى عدم قدرة أوكرانيا على استخدام مينائها الرئيسي أدويسا إلى قفزة في أسعار الغذاء العالمية وتحذيرات من الأمم المتحدة من الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب.
أعادت أبرامتشينكو تأكيد موقف روسيا بأن على أوكرانيا فتح ممرات بحرية إلى ميناء أوديسا المزروع به ألغام.
ويتهم كل جانب الآخر بزرع الألغام لعرقلة الوصول إلى الميناء.
وقالت أبرامتشينكو "لا يمكننا توفير ممر أخضر لأوديسا لأن أوكرانيا بذلت كل ما في وسعها حتى لا يعمل هذا الميناء".
وتراجعت صادرات أوكرانيا بشكل حاد هذا العام بينما تحاول نقل المواد الغذائية عبر مسارات بطيئة مستخدمة الطرق والأنهار والسكك الحديدية.

المصدر: رويترز
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