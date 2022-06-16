السيسي: 500 مليار دولار تكلفة تطوير البنية التحتية

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده أنفقت نحو 500 مليار دولار خلال السنوات الـ7 الماضية لتحسين البنية التحتية التي شملت إقامة طرق ومناطق خدمية جديدة بالكامل، مشيراً إلى أن البنية الأساسية تشمل كل شيء من مطارات وطرق وغيرها.

وأضاف السيسي، على هامش كلمته في اجتماع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالقاهرة، إن مصر احتاجت نحو 30 مليار دولار (200 مليار جنيه) لاستصلاح وزراعة مليون فدان كانت غير قابلة للزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل الأزمة العالمية التي بدأت بفيروس كورونا وتتضخم بفعل الأزمة الأوكرانية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن أول عقبة كانت توفير التمويل اللازم لبنية أساسية تحقق ما نحلم به، مؤكداً أن الأمن والاستقرار ضرورة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وأن هذين العنصرين هما الركيزة الأساس لأي تغير مناسب للدول.

وقال السيسي إن المقارنات دائماً تعطي فرصة للتعرف على البيانات والاستنتاجات، مشيراً إلى أن الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا كشفت كثيراً مما تعانيه الدول الأفريقية، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية الأساسية.

وشدد على أنه يجب وضع آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة الإفريقية في تغيير الواقع، والعمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل بين دولها، ويتضمن ذلك وجود قطار يربط بينها خلال الفترة المقبلة، لتسهيل وزيادة فرص العمل المشتركة.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى، بشكل كبير، وتخطو خطوات ملموسة مع الدول الإفريقية، في سبيل التعاون والتشارك، ولن تدخر جهداً في مساعدة أشقائها الأفارقة في حال وجود إمكانيات للمساعدة.