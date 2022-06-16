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مقتل 8 أشخاص جراء هجوم في بوركينا فاسو
أرشيفية
17 يونيو 2022 01:57

واجادوجو (وكالات)

أعلن مسؤول حكومي في بوركينا فاسو، أمس، أن 8 أشخاص لقوا حتفهم إثر هجوم في منطقة نامينتينجا، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا اثنين من المدنيين و6 أفراد من مجموعة «متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن». وهاجمت المجموعة عدداً كبيراً من الأشخاص الذين جاءوا إلى قاعدتهم في مركبات مؤهلة للسير في التضاريس الوعرة ودراجات ميكانيكية ثلاثية، أمس الأول.
وجرى تأسيس المجموعة في عهد الرئيس السابق روش مارك كريستيان كابوري في 2019 لمكافحة الإرهاب.
ويأتي أحدث هجوم بعد أن هاجمت مجموعات مسلحة مدنيين في قرية سيتينجا، في شمال بوركينا فاسو أيضاً، خلال مطلع الأسبوع. وذكرت الحكومة، أمس، أن 86 شخصاً لقوا حتفهم.
وتواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقي، أزمة إنسانية وسياسية حادة منذ عام 2019، وتنشط جماعات مسلحة عديدة في بوركينا فاسو، وفي دولتي مالي والنيجر المجاورتين، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم «داعش» أو «القاعدة».

بوركينا فاسو
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