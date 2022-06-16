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أوروبا تواجه خطر نفاد الغاز في الشتاء
منشأة لضخ الغاز الروسي
17 يونيو 2022 00:28

تواجه أوروبا خطر نفاد مخزونات الغاز الطبيعي في ذروة الطلب في منتصف فصل الشتاء إذا توقفت تماما إمدادات روسيا عبر خط أنابيب حيوي، بحسب شركة "وود ماكينزي ليمتد" للاستشارات.
وقال ماسيمو دي أودواردو نائب رئيس قسم أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه في السيناريو الأسوأ المتمثل في أن يتم تماما غلق خط أنابيب "نورد ستريم1" إلى ألمانيا، فإن أوروبا لن تتمكن من الوصول إلى مستويات التخزين التي أمر بها الاتحاد الأوروبي مع حلول بدء موسم التدفئة في شهر نوفمبر المقبل".
وأضاف دي أودواردو "يمكن أن تواجه المنطقة نفاد المخزونات تماما بحلول شهر يناير".
وحذر المسؤول من أنه "حتى التفكير في إجراءات مضادة، فإنه ربما يكون من الحتمي أنه سوف تكون هناك حاجة لتطبيق ترشيد الطلب".

المصدر: د ب أ
الغاز الطبيعي
أوروبا
الشتاء
الغاز الروسي
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