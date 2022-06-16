مقتل صحفي يمني بانفجار عبوة ناسفة بسيارته

عدن (وكالات)

قتل صحفي يمني في انفجار عبوة ناسفة في سيارته في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حسبما أعلن مسؤول أمني.

وقال المسؤول الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «إن عناصر مجهولة وضعت عبوة ناسفة في سيارة الصحفي صابر الحيدري، الذي يعمل متعاوناً مع وسائل إعلام أجنبية».

وأشار المصدر إلى أن العبوة انفجرت بالصحفي أثناء عودته إلى منزله، وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين كانوا معه في السيارة مساء أمس الأول. وفي نوفمبر الماضي، قُتلت صحافية يمنية حامل في شهرها التاسع في عدن، وهي في طريقها إلى المستشفى لتضع مولودها برفقة زوجها الذي أصيب بجروح، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهما.

من جانبه، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، بإجراء «تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الغادر، الذي يستهدف إسكات الحقيقة، وإشاعة الخرافة التي تعتاش عليها جماعات الإرهاب».