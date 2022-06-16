إيطاليا تمدد أحد قيود كورونا بسبب تفشي الفيروس

طلبت الحكومة الإيطالية من السكان الذين يستخدمون وسائل النقل العام ارتداء الكمامات، ومددت هذا الإجراء حتى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد.

يتعين على السكان ارتداء الكمامات في الحافلات ومترو الأنفاق والقطارات وفي أماكن الرعاية الصحية مثل المستشفيات ودور رعاية كبار السن، في محاولة لمنع انتشار كوفيد-19. غير أن الكمامات لم تعد إلزامية في الطائرات ودور السينما والمسارح أو في الأحداث الرياضية في الصالات المغطاة، لأن معظم القيود للتصدي لكورونا قد ألغيت.

يأتي تمديد ارتداء الكمامات في المواصلات العامة في الوقت الذي ترى فيه إيطاليا وبعض الدول الأخرى زيادة في عدد الإصابات.

سجلت إيطاليا 32 ألفا و809 إصابات بفيروس كورونا، و48 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم الخميس.

بذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و736 ألفا و696، والوفيات إلى 167 ألفا و553 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، اليوم، أيضا إعطاء 138 مليونا 29 ألفا و792 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.