إرهابيون ينفذون مجزرة بحق مدنيين في الكاميرون

قُتل ستة صيادين نيجيريين في مجزرة نفذها إرهابيون في منطقة أقصى شمال الكاميرون، وفق ما أفاد مسؤول محلي وضابط شرطة اليوم الخميس.

وقال مسؤول إداري في منطقة لوغون وشاري، طلب عدم كشف هويته "وصل ثلاثة إرهابيين من بوكو حرام على متن دراجة نارية وهاجموا الصيادين" ليل الأربعاء.

وأكد ضابط شرطة في المنطقة وقوع الحادث بالقرب من الحدود مع تشاد ونيجيريا.

ونفذت جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابيين هجمات دامية في السنوات الأخيرة ضد قوات الأمن والمدنيين في شمال الكاميرون، وكذلك الأجزاء المتاخمة لنيجيريا والنيجر وتشاد.

تشن بوكو حرام عمليات إرهابية في شمال شرق نيجيريا عام 2009.

وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 36 ألف شخص قتلوا منذ ذلك الحين، غالبيتهم في نيجيريا، وأجبر ثلاثة ملايين على الفرار من ديارهم.

وقالت القوة المشتركة المتعددة الجنسيات إن 805 إرهابيين قتلوا في بحيرة تشاد والمناطق المجاورة بين 28 مارس و4 يونيو.

ويمتد حوض بحيرة تشاد الشاسع على حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.