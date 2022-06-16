الجمعة 17 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إرهابيون ينفذون مجزرة بحق مدنيين في الكاميرون
جنود من الجيش الكاميروني
16 يونيو 2022 23:49

قُتل ستة صيادين نيجيريين في مجزرة نفذها إرهابيون في منطقة أقصى شمال الكاميرون، وفق ما أفاد مسؤول محلي وضابط شرطة اليوم الخميس.
وقال مسؤول إداري في منطقة لوغون وشاري، طلب عدم كشف هويته "وصل ثلاثة إرهابيين من بوكو حرام على متن دراجة نارية وهاجموا الصيادين" ليل الأربعاء.
وأكد ضابط شرطة في المنطقة وقوع الحادث بالقرب من الحدود مع تشاد ونيجيريا.
ونفذت جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابيين هجمات دامية في السنوات الأخيرة ضد قوات الأمن والمدنيين في شمال الكاميرون، وكذلك الأجزاء المتاخمة لنيجيريا والنيجر وتشاد.
تشن بوكو حرام عمليات إرهابية في شمال شرق نيجيريا عام 2009.
وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 36 ألف شخص قتلوا منذ ذلك الحين، غالبيتهم في نيجيريا، وأجبر ثلاثة ملايين على الفرار من ديارهم.
وقالت القوة المشتركة المتعددة الجنسيات إن 805 إرهابيين قتلوا في بحيرة تشاد والمناطق المجاورة بين 28 مارس و4 يونيو.
ويمتد حوض بحيرة تشاد الشاسع على حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

المصدر: آ ف ب
الكاميرون
هجوم إرهابي
مجزرة
آخر الأخبار
إصابة بنوبة قلبية
دنيا
نموذج يتنبأ بفعالية أدوية النوبات القلبية
اليوم 23:19
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: تمكين «أصحاب الهمم» جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة
اليوم 23:04
بايدن أثناء منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ
عربي ودولي
بايدن: أمن المناخ وأمن الطاقة مرتبطان
اليوم 22:35
غلاف الكتاب
ثقافة
«الفكر والمعرفة» يناقش كتاب «باراديم أجمل للحياة»
اليوم 22:21
طفل يتلقى جرعة من لقاح كورونا
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تصدر بياناً بشأن لقاحات كورونا المعدلة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©