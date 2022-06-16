أوكرانيا ترد على حديث روسيا عن استئناف المفاوضات

علقت أوكرانيا، اليوم الخميس، على حديث روسيا عن استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام بين البلدين.

وأبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين أنه يشك في جدوى التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الأزمة الحالية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا "لست واثقاً بأن ثمة إمكانية ليكون رئيس روسيا الاتحادية مستعدا للإصغاء إلى أي شيء".

بدوره، رفض ميخايلو بودولياك، مفاوض أوكرانيا في محادثات السلام، التعليقات الروسية الأخيرة بشأن الاستعداد لاستئناف المفاوضات ووصفها بأنها "محاولة لخداع العالم".

وقال، في منشور على الإنترنت، إن روسيا تريد إعطاء انطباع بأنها مستعدة للتحدث بينما تخطط لطعن أوكرانيا في الظهر.

وأضاف أن كييف ستعود بالتأكيد إلى المفاوضات ولكن في الوقت المناسب فقط.

كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أفادت بأن كبير المفاوضين الروس قال، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق ردا بعد على مقترحاتها الأخيرة.

منذ عقد محادثات متقطعة بين الجانبين في مارس الماضي، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، توقفت المفاوضات بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس قوله، اليوم، إن كييف هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم.