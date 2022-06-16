تحذير من أزمة إنسانية في سريلانكا

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من "أزمة إنسانية حادة" تلوح في الأفق في سريلانكا مع تفاقم حاجة الملايين إلى مساعدات.

بدأت آلاف النساء بتلقي مساعدات غذائية في إطار خطة المنظمة الدولية الطارئة للاستجابة للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في الجزيرة.وأفادت الأمم المتحدة أن ارتفاع الأسعار يدفع أربعة من كل خمسة أشخاص إلى عدم تناول وجبات طعام أساسية.

وقال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إنه بدأ بتوزيع قسائم غذائية لنحو ألفي امرأة حامل في المناطق "المحرومة" في العاصمة كولومبو كجزء من "المساعدات المنقذة للحياة".

وقالت أنثيا ويب، نائبة المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأغذية العالمي، إن الكثير من الناس في هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، يجدون صعوبة أكبر في تحمل تكاليف مواد أساسية مثل الطعام.

وأضافت "عندما يتخلون عن وجبات طعام أساسية، فإنهم بذلك يعرضون صحتهم وصحة أطفالهم للخطر".

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن توزيع قسائم نقدية بقيمة 15 ألف روبية (40 دولاراً أميركياً) كان جزءاً من جهود الأمم المتحدة لمساعدة ثلاثة ملايين سريلانكي تضرروا بشدة من ارتفاع الأسعار.

تحاول المنظمة العالمية جمع 60 مليون دولار لجهود الإغاثة الغذائية بين يونيو وديسمبر.

يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى مساعدة مليون طفل في الحصول على وجبة طعام واحدة على الأقل في المدرسة، إضافة إلى توفير "طعام مغذ ومدعّم" لمليون أم وطفل آخرين.

تعاني الدولة، الواقعة في جنوب آسيا، نقصا في الغذاء والوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى، في أزمة أثارها تضاؤل احتياطات العملات الأجنبية.

ومع تفاقم نقص الوقود، أعلنت الحكومة يوم عطلة إضافيا وأمرت جميع المدارس بإغلاق أبوابها الجمعة.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في أبريل، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.