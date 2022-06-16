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جيش توغو يصد هجوماً إرهابياً
وحدة من جيش توغو
16 يونيو 2022 21:56

تصدى جيش توغو لهجوم إرهابي جديد، ليل الأربعاء الخميس، في أقصى شمال غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري كبير.
قالت الحكومة إن هجومين إرهابيين وقعا في الأشهر الأخيرة في أقصى شمال البلاد. ومنذ سنوات، نشر الجيش في هذه المنطقة للتصدي لخطر اتساع رقعة عنف الجماعات الإرهابية الموجودة في بوركينا فاسو المجاورة.
وقال مسؤول عسكري كبير إن الهجوم الجديد، الذي شنه إرهابيون، وقع في منطقة غولنغوشي ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى "في صفوف قوات توغو".
وأضاف المصدر "سمح كمين نصبناه بمفاجأتهم خارج موقع غولنغوشي في أقصى شمال غرب" البلاد، مؤكداً معلومات نقلتها وسائل الإعلام المحلية.
وقال إن المهاجمين "انسحبوا وطاردهم جيش بوركينا فاسو. وما زالت عمليات التمشيط جارية من جانبنا".
وأعلنت السلطات الاثنين "حالة الطوارئ" الأمنية في أقصى شمال البلاد.
مطلع مايو، قُتل ثمانية جنود من توغو وأصيب 13 في أول هجوم إرهابي في توغو. وكانت الحكومة أشارت إلى مقتل نحو 15 إرهابياً على أيدي جنود توغو.

المصدر: آ ف ب
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