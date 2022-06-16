مسؤول أميركي يتوقّع استمرار الإغلاقات في الصين حتى 2023

رجّح السفير الأميركي لدى بكين أن تواصل الصين في عام 2023 فرض إغلاقات شاملة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، محذّراً من أن استراتيجية صفر-كوفيد تلحق الضرر بالأعمال التجارية.

وقال السفير نيكولاس بيرنز في تصريح لمعهد بروكينغز للأبحاث "أعتقد أنه سيتعين علينا أن نتعايش مع هذا الأمر لمدة طويلة. شخصياً أعتقد أن (استراتيجية) صفر-كوفيد ستستمر على الأرجح حتى مطلع عام 2023".

وفي مداخلة عبر الفيديو خلال ندوة لمعهد الأبحاث ومقرّه واشنطن، قال السفير الأميركي، إن الإغلاقات تتسبب باضطراب سلاسل الإمداد وتجعل الشركات الأجنبية تتريث في الإقدام على مزيد من الاستثمارات.

وتابع بيرنز "إنها سوق أكبر من أن يتم التخلي عنها"، مضيفاً "لا نرى شركات كثيرة تخرج بشكل كامل".

ورُصد كوفيد-19 للمرة الأولى في نهاية عام 2019 في مدينة ووهان.