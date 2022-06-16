إسبانيا تتخذ قراراً بشأن جرعة رابعة ضد كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس، اليوم الخميس، أن جميع سكان إسبانيا سيتمكنون من تلقي جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد على الأرجح اعتباراً من الخريف المقبل.

وقالت الوزيرة لشبكة التلفزيون "لا سيكستا"، إنه "سيكون هناك جرعة رابعة لكل أفراد الشعب"، موضحة أنه لم يتبق سوى تحديد موعد لذلك.

وأضافت "الموعد الممكن قد يكون الخريف"، مشيرة إلى أن إسبانيا تتوقع في تلك الفترة "وصول لقاحات جديدة متكيفة مع متحورات" فيروس كورونا.

إسبانيا، على غرار العديد من الدول، عمدت إلى تعميم جرعة معززة ثانية، أي إجمالي أربع جرعات من اللقاح، فقط للأشخاص الضعفاء لا سيما الذين تفوق أعمارهم أكثر من 80 عاماً أو الذين يعانون نقصاً في المناعة.

واعتمدت بعض الدول مثل الولايات المتحدة الجرعة الرابعة للأشخاص فوق سن 50 عاماً.

مع تطعيم 93% من سكانها فوق سن 12 عاماً بالكامل و53% من عدد سكانها البالغ 47 مليوناً تلقوا الجرعة الأولى المعززة، تعد إسبانيا أحد رواد التطعيم ضد كوفيد في العالم.

وسجلت البلاد التي، لم تشهد أي معارضة لتلقي اللقاح، إجمالي 12,5 مليون إصابة و107,239 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

واعتمدت مدريد في نهاية مارس الماضي استراتيجية جديدة تقوم على التعامل مع كوفيد-19 على أنه مجرد مرض مستوطن.