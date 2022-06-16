مصر تلغي جميع قيود «كورونا» على دخول البلاد

الاتحاد - أبوظبي

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر، اليوم الخميس، إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا، وفق ما نشره موقع «بوابة الأهرام» الرسمي.