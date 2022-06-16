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روسيا تحظر دخول 121 أسترالياً
روسيا تحظر دخول 121 أسترالياً
16 يونيو 2022 20:21

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها منعت دخول 121 مواطنا أستراليا، من بينهم صحفيون ومسؤولو دفاع، إلى أراضيها متهمة إياهم بأنهم جزء من "أجندة معادية لروسيا".

ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات صحفيون من شبكة «إيه.بي.سي نيوز» الأسترالية و«سيدني مورنينج هيرالد» و«سكاي نيوز» والشبكة العاشرة، بالإضافة إلى رجال أعمال ومسؤولي دفاع.

واشتملت القائمة على أسماء من بينها بيتر مالينوسكاس رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا، وجينا رينهارت قطب التعدين وقائد القوات المسلحة الجنرال أنجوس كامبل، وكذلك شخصيات تلفزيونية بارزة مثل ليز هايز وستان جرانت وأندرو بولت.

المصدر: وكالات
روسيا
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موسكو
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