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إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بـ«كورونا»
العاهل المغربي الملك محمد السادس
16 يونيو 2022 20:15

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي، اليوم الخميس، بأن الملك محمد السادس أصيب بفيروس كورونا لكن لا تظهر عليه أعراض.

وقال البيان "الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام".

 

المصدر: رويترز
المغرب
العاهل المغربي
كورونا
العاهل المغربي الملك محمد السادس
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