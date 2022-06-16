إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بـ«كورونا»

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي، اليوم الخميس، بأن الملك محمد السادس أصيب بفيروس كورونا لكن لا تظهر عليه أعراض. وقال البيان "الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام".

المصدر: رويترز