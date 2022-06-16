مفاوضات في منظمة التجارة العالمية للتوصل إلى اتفاقات بشأن لقاحات كورونا

تتواصل مفاوضات الفرصة الأخيرة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية صباح الخميس على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الشائكة كصيد الأسماك وبراءات الاختراع للقاحات كوفيد- 19 والأمن الغذائي.

وكتب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس بعد ظهر الخميس على تويتر "مسيرة نحو اتفاق نهائي في المؤتمر الوزاري الثاني عشر... نقترب منه".

بدأ ممثلو 164 دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية يجتمعون منذ الأحد في جنيف، سباقًا حقيقيًا من المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويشارك عدد قليل فقط من كبار المسؤولين من منظمة التجارة العالمية والدول الرئيسية في اجتماعات ضيّقة للبحث في القضايا الصعبة.

ونشر على تويتر سفير هندوراس لدى المنظمة داسيو كاستيلو الذي يقود المفاوضات بشأن استجابة المنظمة لجائحة كوفيد-19، صورة نادرة من المفاوضات يظهر فيها واقفًا ومرتدياً قميصاً أزرق باهتاً، وإلى يمينه السفير الكولومبي سانتياغو ويلز الذي يقود مفاوضات ملف صيد الأسمك، بحضور رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو-إيويلا.

وكتب في تغريدة أخرى "نعمل على نتيجة لم تشهد مثلها منظمة التجارة العالمية منذ سنوات".

وبحسب مصادر مقرّبة من المفاوضين، يتم مناقشة حزمة شاملة لجميع القضايا.

وبحسب مصدر دبلوماسي في جنيف، "تقترب وجهات النظر بصعوبة لكن لا يوجد بعد أي نص اتفق عليه بشكل نهائي".

ومن المفترض أن تُقدّم الحزمة عند الساعة 17,00 (15,00 بتوقيت غرينتش) إلى مجموع الدول الأعضاء. ولا شيء مضمون لأن القرارات تُتخذ بالإجماع ويمكن أن تؤدّي أي معارضة إلى عرقلة الاتفاق.

وأكّدت أوكونجو-إيويلا أنها ستكون راضية في حال تمّ الاتفاق على ملفّ أو ملفين على الأقلّ.

أعرب العديد من الدبلوماسيين عن أسفهم في الأيام الأخيرة لإحجام الهند الشديد عن العديد من النصوص، بما في ذلك معارضتها لمشروع اتفاقية تهدف إلى منع الدعم المالي الذي يساهم في زيادة الصيد الجائر والصيد غير القانوني.

وأكّدت عدة مصادر مقرّبة من المفاوضين أن نص الاتفاق بشأن الصيد تمّ تخفيف بعض بنوده.

وقال وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونور لوكالة فرانس برس في وقت سابق الخميس "نبقى متفائلين بشأن تمكّننا من التوصل إلى نتائج إيجابية فعلًا". ولم يودّ إعطاء تفاصيل بشأن النقاط التي لا تزال عالقة في المؤتمر الوزاري.