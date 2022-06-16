زيلينسكي يشيد بزيارة قادة أوروبيين إلى أوكرانيا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بزيارة قادة أربع دول في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن زيارة هؤلاء الزعماء الأوروبيين للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، تظهر أن بلاده ليست وحدها في أزمتها الحالية.

وكتب على تطبيق تيليجرام "الأوكرانيون اليوم على الخطوط الأمامية للقتال في مواجهة الهجمات الروسية. لكنهم ليسوا وحدهم. وهذا ما تؤكده زيارة إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس وماريو دراجي وكلاوس يوهانيس إلى كييف اليوم".

ويقوم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا، اليوم الخميس، بزيارة لأوكرانيا من أجل إظهار الدعم لها، بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو الجاري.

وتطالب أوكرانيا بمنحها صفة مرشح للاتحاد الأوروبي. وهو ما سيسمح ببدء مفاوضات انضمامها للتكتل. ووعد الاتحاد الأوروبي بالرد على الطلب الأوكراني الأسبوع المقبل.