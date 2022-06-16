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4 دول تدعم ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
مؤتمر صحفي يضم الرئيس الأوكراني وقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا
16 يونيو 2022 18:49

أكد  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في العاصمة الأوكرانية كييف أن بلاده وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي "نحن الأربعة ندعم منحها فورا وضع المرشح للعضوية".
وأضاف الرئيس الفرنسي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو الجاري، أن "هذا الوضع سيكون مصحوبًا بخريطة طريق".
وصل الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الروماني كلاوس لوهانيس إلى كييف ليؤكدوا دعم أوروبا لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يقرر الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، ما إذا كان سيمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد.
وقال ماكرون إنّ القادة الأوروبيين أتوا لإرسال "رسالة وحدة أوروبية" و"دعم" لكييف "للحاضر والمستقبل".

المصدر: وكالات
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