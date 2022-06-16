ألمانيا: نواجه مرحلة صعبة من تفشي «كورونا»

صرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بأن بلاده توجد حالياً في مرحلة انتقالية صعبة من تفشي وباء كورونا.

وقال لاوترباخ اليوم الخميس خلال مؤتمر صحي في مدينة روستوك، إن البلاد تمر حالياً بموجة الصيف التي توقعها الخبراء، وأكد أنه لابد من التفكير حالياً في الطريقة التي يمكن من خلالها أن تسير الاستعدادات للأشهر القادمة.

وتابع وزير الصحة الألماني أنه لن يمكن تجاوز خريف آخر مثل الخريف الماضي بنفس مستوى الاستعدادات للعام الماضي.

وقال لاوترباخ إنه سيتم العمل حالياً على وضع مبادئ للتطعيم، وأشار إلى أن هناك اتصالاً وثيقاً مع شركات تصنيع اللقاحات بشأن اللقاحات الجديدة (التي تتسم بفاعلية لمواجهة سلالة أوميكرون مثلاً).

وأعلن وزير الصحة الاتحادي: "نتوقع توافر هذه اللقاحات في نهاية أغسطس القادم، ربما حتى منتصف سبتمبر"، لافتاً إلى أن هناك في الوقت ذاته أدوية واعدة للغاية لم يتم استخدامها سوى بقدر محدود للغاية.

وشدد لاوترباخ أيضا على ضرورة أن يسري تبادل البيانات بشكل أسرع مما هو عليه حتى الآن، بالنسبة لإشغال الأسرة وتوافر الأفراد داخل المسشتفيات مثلا. وأشار الوزير الألماني أنه سيتم توفير نظام يمكن من خلاله الإخبار عن مثل هذه المعلومات رقميا بشكل دقيق يوميا اعتباراً من سبتمبر القادم أو بحد أقصى في أكتوبر.