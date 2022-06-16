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الحريري يعلّق على قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده
سعد الحريري
16 يونيو 2022 18:32

علق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي صدر، اليوم الخميس، في قضية اغتيال والده رفيق الحريري.

وقال الحريري عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي».

وأضاف «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم». 

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان حكمت على اثنين من أعضاء حزب الله غيابيا بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصا في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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سعد الحريري
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