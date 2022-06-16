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لقاء تركي-يوناني لتهدئة التوتر بين البلدين
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (يمين) مع نظيره اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس
16 يونيو 2022 18:15

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتمع مع نظيره اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.
 وناقش الوزيران مواصلة الحوار لتخفيف التوترات التي تصاعدت مؤخراً بين البلدين بشأن جزر بحر إيجه.وقالت قناة "تي.آر.تي خبر" الحكومية التركية إن الوزيرين بحثا إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لحل المشاكل بينهما.
تقول أنقرة إن جزر بحر إيجه أُعطيت لليونان بموجب معاهدتي لوزان عام 1923 وباريس عام 1947 بشرط عدم تسليحها.
وتتهم تركيا اليونان بتسليح تلك الجزر. وهو ما تنيه أثينا.
وأرسل البلدان، اللذان تجمعهما عضوية حلف شمال الأطلسي، رسائل إلى الأمم المتحدة تحدد موقفيهما المتعارضين حول المجال الجوي والجزر.

المصدر: رويترز
تركيا
اليونان
بحر إيجه
خلوصي آكار
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