الجيش الفرنسي يقتل عشرات الإرهابيين في الساحل الأفريقي

قال الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إن قواته قتلت عشرات الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي.

وأضاف، في بيان، أنه قتل ما يقرب من 40 شخصاً في هجوم لمكافحة الإرهاب بمنطقة على حدود النيجر مع بوركينا فاسو يوم 14 يونيو الجاري.وذكر مصدر أمني أن الإرهابيين قتلوا ما لا يقل عن 100 مدني في منطقة ريفية بشمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع النيجر في مطلع الأسبوع.

ولم يوضح الجيش الفرنسي، في بيانه اليوم، ما إذا كانت الضربة مرتبطة بحادثة القتل.

وتقوم فرنسا بعملية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي حيث توجد جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.



